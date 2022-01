Brenda Carvalho afirma que no cobró por su aparición en fiesta de hija de Castillo

La animadora infantil, Brenda Carvalho, se presentó ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y narró cómo se generó el vínculo con la cuestionada figura cercana al presidente Pedro Castillo, Karelim López, y el por qué de su visita a Palacio de Gobierno cuando se celebraba la fiesta de cumpleaños de la hija del Jefe de Estado.





Según el informe, Carvalho explicó que fue López quien se contactó con su grupo de trabajo y les informó que la hija del mandatario había atravesado una infancia muy triste y que durante este tiempo se había vuelto seguidora de la animadora.

También puedes leer: Carlos Alcántara enojado por álbum no autorizado de Pataclaun





Carvalho dijo que este dato fue el motivo que la animó a presentarse en las instalaciones de Palacio de Gobierno, pero indicó que no lo hizo con la intención de realizar un show como el que acostumbra, sino solo para sorprender a la menor. En este tipo de casos, Carvalho dice que “no cobra absolutamente nada”.

“A mí me hicieron pasar de frente, no hubo exigencias, me imagino que fue por la sorpresa y me hicieron esperar en un ambiente de Palacio”, dijo ante las autoridades.

Además, contó que notó la presencia del presidente Pedro Castillo durante el evento, pero que “estuvo ahí, saludó y nada más”. Al consultársele sobre un posible pago por su presencia en la fiesta de cumpleaños, reiteró que no existió ningún tipo de acuerdo monetario.

También puedes leer: Jarana será virtual por los 487 años de nuestra amada Lima

Hay que resaltar que el evento se realizó cuando las reuniones están prohibidas por la emergencia sanitaria en que nos encontramos. Otro detalle que es importante recordar, es que ninguna autoridad está permitida de recibir algún regalo o presente, porque de hacerlo estaría cometiendo el delito de cohecho pasivo.