Breña: Padres denuncian que no se respeta el pasaje escolar en el reinicio de clases presenciales

Atención. Este lunes, en medio de la jornada del retorno a clases presenciales, varios padres de familia denunciaron que las empresas de transporte urbano no vienen respetando el pasaje escolar y que ahora pretender exigir la tarifa completa para llevar a los menores de edad.

Como se recuerda, el cobro del medio pasaje a los escolares, universitarios y alumnos de institutos superiores es un derecho reconocido en la Ley N° 26271, consiste en que se les cobre un importe que no exceda el 50% del precio del pasaje adulto, de acuerdo a la ruta o tramo recorrido.

“Estaba con mi sobrina que está en 5to de primaria en su colegio y yo le dije al conductor que el pasaje escolar era de 50 céntimos, pero me dijo que eso ya no había y le cobraron el pasaje completo de un sol. Yo le dije que es una escolar y se negó en todo momento. Solo me quedó pagarlo porque tenía que ir”, manifestó una mujer a Exitosa.

Asimismo, la dama contó que investigó la normativa y observó que este hecho se puede denunciar y la penalidad para la empresa de transporte es de 390 soles. “Les dije que si no respetar el pasaje escolar los iba a denunciar”.

El Indecopi como entidad encargada de la protección de los derechos de los consumidores realiza actividades de fiscalización para verificar que se cumpla con el cobro del medio pasaje y sanciona a las empresas que no cumplan con este derecho.

“En nuestro país la ley establece que, en el servicio de transporte público, los escolares, universitarios o estudiantes de institutos superiores tienen derecho al cobro de MEDIO PASAJE o PASAJE DIFERENCIADO. A continuación, te presentamos información importante que compartas con tus familiares y amigos y puedan exigir este derecho”, indica Indecopi.

HORARIO

La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) recordó que el horario para escolares es de 6 a.m. hasta las 8:30 a.m., de 12 p.m. a 3:30 p.m. y de 5:30 p.m. hasta las 8 p.m.

