Breña: Madre de menor que padece de síndrome de Ehlers pernocta en carpa tras esperar meses por una cita

La señora Luzmila Zagallo se encuentra desde marzo pernoctando en una carpa en los exteriores del centro de salud para conseguir una cita para su hija con síndrome de Ehlers. La menor podría esperar hasta 6 años para ser atendida en medicina física en el Hospital del Niño, según un informe de la Contraloría.

Dicho síndrome es un conjunto de trastornos heredados que afecta las articulaciones, la piel y los vasos sanguíneos. Además, tiene una serie de dolencias que no se le hace fácil a la señora pese a las insistencias en las llamadas que realiza para conseguir una cita y así su hija puede seguir con el tratamiento.

“Lamentablemente es difícil conseguir una cita en el Hospital del Niño, tenemos que tener una recarga de 10 o 20 soles, todo el día te ponen una musiquita y no contestan. Si contestan te dicen que ya se agotaron las citas de medicina física porque vienen de todo el Perú. Hay papás que me dicen que llaman y tienen 2 o 3 meses, le corten. Lucho bastante, mi hija necesita la cita, ruego y suplico a los doctores que me ayuden con la cita adicional. La doctora la examinó para sus medicinas y terapias, ahora es otro problema, quiero sacar cita con un terapista pero no hay“, declaró a la madre a Exitosa.

“Tengo que tener suerte para que me contesten, lo que debo hacer es tratar de entrar para suplicar para que me den la cita. El problema es para las terapias. Los doctores me dicen que se demoran porque no hay equipos y se arreglarán el próximo año porque el hospital no tiene el presupuesto“, añadió.

La señora Luzmila vende caramelos en los exteriores del Hospital del Niño para costear los gastos del tratamiento de su hija. Si quieren ayudarla pueden llamar al 986-708-201.

