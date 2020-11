Breña: Extensas colas en la segunda fecha de la Jornada Nacional de Vacunación

Esta mañana, nuestra móvil de Exitosa llegó hasta el distrito de Breña, exactamente en el jirón Carhuaz, donde se pudo apreciar las extensas colas de personas para la segunda Jornada Nacional de Vacunación contra la difteria, TBC, polio, neumonia, sarampión, rebela y varicela, donde no se acata el distanciamiento social establecido a raíz de la emergencia sanitaria.







En el mencionado distrito, son dos los puntos de vacunación, uno es el centro de salud ‘Chacra Colorada’ y el otro en el jirón Napo. Según el enlace en vivo para nuestro programa radial ‘Exitosa Perú’, se pudo observar las largas filas que incluyen niños, ancianos y jóvenes.

Según el comunicado del Ministerio de Salud, hoy 8 de noviembre, es la segunda fecha de la Jornada Nacional de Vacunación dirigida a niños, adolescentes, gestantes y adultos mayores, es por eso que se ha instalado 5000 puntos de vacunación en el país, que darán atención desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para conocer el punto de vacunación más cercano a tu localidad debes ingresar en el siguiente enlace http://vacunacion2020.minsa.gob.pe

“Desde las 5:00 a.m. he llegado a hacer la cola para que me atiendan, la gente está psicoseada con lo del Covid, se preocupa, es normal que tengamos que apurarnos para ponernos la vacuna“, menciona una señora de la extensa cola.

El personal de salud llegó hasta la zona para poder ordenar las filas pero esto generó aglomeración, bullicio e incomodidad en las personas.

Por otro lado, el Minsa indica que con el objetivo de prevenir cúmulos de personas, y teniendo en cuenta el interés de la ciudadanía en relación con la vacunación de adultos, los establecimientos de salud atenderán esta vacunación de lunes a sábado, con una cita previa. Se puede pedir consulta por estos centros de salud de Lima Metropolitana en el enlace https://www.minsa.gob.pe/programacioncitaslima.pdf Los centros de salud de las regiones deben consultarse en cada Dirección Regional de Salud.

