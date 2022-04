Breña: Continúan los inconvenientes con la entrega de pasaportes en Migraciones

Atención. Este viernes, en un reporte de Exitosa por Breña, varios ciudadanos indicaron que vienen haciendo colas desde la madrugada para que Migraciones les pueda otorgar su pasaporte, pero se les viene negando la atención por no estar dentro del plazo de 48 horas antes del vuelo.

Según el reporte de Exitosa, se indicó que dentro de la oficina principal de Migraciones no hay una gran afluencia de público, pero muchos ciudadanos temen que también se vaya el sistema nuevamente y no puedan tramitar su pasaporte.

“A mí me correspondería el día 20 de abril, pero para mí es imposible porque yo trabajo, y por eso he aprovechado el feriado para hacer la cola y cumplir con mis obligaciones para tener mi documento para viajar, pero me niegan la atención”, contó una señora.

En otro momento, un caballero también precisó que llegó a las 5 de la mañana y pese a todo, no lo quieren atender porque no estaría dentro del plazo de 48 horas antes del vuelo programado.

“Mi vuelo es el domingo, pero después de las 5 de la tarde, y como acá solo trabajan a las 5, me dicen que vaya al aeropuerto, pero ahí no me garantizan que me darán mi pasaporte. Me estoy exponiendo a perder mi vuelo que es a Europa con un costo carísimo”, comentó.

Finalmente, los ciudadanos exigieron un poco de criterio para que este grupo no mayor a 20 personas, puedan ser atendidos y otorgarles sus pasaportes, pese al plazo establecido.

“Si no hay nadie adentro (personas con cita) de Migraciones, que nos atiendan de una vez, por qué esperar a ese plazo de horas”.

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que este jueves 14 y viernes 15 de abril atenderá en su sede central de Breña, así como en la agencia descentralizada del Jockey Plaza, a los ciudadanos que tengan programado viajar en las próximas 48 horas.