Brasil: Partidarios de Bolsonaro invaden el Congreso

Seguidores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro invadieron, hoy, la sede del Congreso Nacional de Brasil reclamando una intervención militar para derrocar al presidente Lula da Silva. Hasta el momento se tiene conocimiento que el presidente Lula da Silva ha sido puesto a buen recaudo.

Estas manifestaciones se dan a una semana de haber asumido el cargo el mandatario brasileño, Lula da Silva; sin embargo, se tiene conocimiento que varios partidarios bolsonaristas estaban acampano frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia, desde el día posterior a las elecciones del 30 de octubre, donde el actual mandatario derrocó al expresidente Bolsonaro con 50.9% de votos a su favor.

Hace poco más de una hora se confirmó el ingreso de varios centenares de bolsonaristas al congreso, ubicado en Brasilia, vistiendo la camiseta brasileña, pidiendo la salida de Lula da Silva del gobierno y, en su lugar, piden la intervención militar.

Cabe precisar que, el área alrededor del palacio Legislativo de Brasil había sido acordonada por las autoridades, sin embargo, manifestantes lograron romper los cordones de seguridad. El grupo radical subió la rampa que da acceso al techo de los edificios de la Cámara de los Diputados y del Senado.

La policía está utilizando gases lacrimógenos para intentar dispersar a los bolsonaristas. La situación está siendo complicada, se pidió reforzar la seguridad del Congreso, así como la del presidente brasileño Lula da Silva y su ministro de Justicia entre otras autoridades de embajadas e instituciones.

Datos

. A esta hora se ordenó despliegue de militares en Brasilia.

. Todas las zonas y áreas del Congreso han sido tomadas por los manifestantes. Se reportan saqueos y destrozos en su interior.

. El Tribunal Supremo ha sido tomado por manifestantes

. El presidente Lula, así como, el ministro de Justicia y otras autoridades han sido puestos a buen recaudo. Al primero lo enviaron a São Paulo y al segundo, a una zona de Brasilia sin mayor detalle.

. Las sedes de los 3 poderes del estado brasileño han sido también tomadas por los protestantes. El Palacio de Planalto ha sido invadido.

. Cientos de personas dentro de Palacio presidencial intentan ingresar a la fuerza al despacho del presidente Lula. Las fuerzas de seguridad intentan repeler los ataques en el lugar.

. Presidente de Colombia pide reunión urgente a la OEA y el jefe de estado de Chile manifiesta su apoyo a Lula da Silva.

Radicais invadem e depredam o plenário do STF; assista #CNNBrasil360 pic.twitter.com/vAPq8reIUH

Por @rodrigues_la: Após criminosos tomarem as sedes dos três poderes, em Brasília, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, que ocupava a secretaria de Segurança Pública do DF #CNNBrasil360 pic.twitter.com/nNELMmNsAn

— CNN Brasil (@CNNBrasil) January 8, 2023