Brad Pitt agregará galardón de Mejor Actor a su perfil de Tinder

Brad Pitt fue reconocido con el galardón de mejor actor de reparto durante la edición número 26 de la entrega de premios otorgados por el Sindicato de Actores, esto gracias a su participación en la cinta Once Upon a Time in Hollywood del director Quentin Tarantino.

Fue por su personaje de ‘Rick Dalton’ en la cinta mencionada que el actor subió al escenario y al recibir la estatuilla expresó, entre risas:

“Necesito agregar esto a mi perfil de Tinder”, discurso que despertó infinidad de comentarios a través de redes sociales e irónicamente, fue considerado como el mejor en la historia.