Bono universal: ingresa aquí y regístrate si no has recibido ningún subsidio

El Gobierno, a través del bono familiar universal, busca entregar recursos a 6.8 millones de familias para que puedan afrontar los fuertes impactos económicos generados por la pandemia del covid-19. Por esta razón, se ha dispuesto la creación del Registro Nacional de Hogares, mediante el cual se atenderá a los hogares que no fueron incluidos en el último padrón publicado.

Las familias peruanas deberán ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares del Reniec, para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si se cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar.

Esta plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales pospandemia. Cabe señalar que los datos consignados tendrán carácter de declaración jurada, por lo que la población debe colocar la información correcta. Esta será verificada y, posteriormente, sometida a fiscalización.

Plataforma

Es importante que para asegurar un correcto llenado de información los usuarios tengan a la mano la información completa y DNI de los integrantes que componen su hogar.

Se recomienda: no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utiliza la banca celular.

Para acceder a la plataforma de registro deberá hacer clic aquí www.registronacionaldehogares.pe.