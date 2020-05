Las familias que no han sido incluidas en el último padrón del Bono Universal aprobado por el Gobierno, aún tienen la posibilidad de acceder a los 760 soles y cubrir sus necesidades básicas.

Y es que el Ejecutivo aprobó la plataforma www.registronacionaldehogares.pe mediante la cual las familias que no han sido beneficiadas podrán inscribirse para ser beneficiado antes del 15 de junio.

Según la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna, la aprobación del Bono mediante la inscripción dependerá de tres requisitos fundamentales.

Estos son: No haber recibido bonos anteriores: Yo me quedo en casa, Independiente y Rural; y que ningún integrante del hogar se encuentre registrado en ninguna planilla del sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa.

Además, que ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3,000 soles mensuales, de acuerdo con la información disponible de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y de Sunat.

“Los datos consignados tendrán carácter de declaración jurada, por lo que la población debe colocar la información correcta. Esta será verificada y, posteriormente, sometida a fiscalización”, manifestó la ministra.

Llenado

Luna explicó que las familias peruanas deberán ingresar a la plataforma del Registro Nacional de Hogares del Reniec, para poder validar, complementar o actualizar la información de los miembros de su hogar y así verificar si se cumple con las condiciones antes señaladas para acceder al bono universal familiar.

“Es importante que para asegurar un correcto llenado de información los usuarios tengan a la mano la información completa y DNI de los integrantes que componen su hogar”, dijo.

Indicó esta plataforma estará habilitada solo por 10 días y la información consignada servirá también para la ejecución de políticas sociales pospandemia.

“Con esa plataforma se busca que las personas actualicen sus datos. Si antes no tenían hijo y ahora sí, deben consignarlo”, apuntó.

Páginas web falsas

Finalmente, recomendó a la población no compartir su información personal, no aceptar ayuda de grupos en redes sociales, no recurrir a tramitadores y evitar mensajes o correos falsos, así como mantener en reserva sus códigos y claves de retiro si utiliza la banca celular.

“Estás apareciendo páginas falsas que recogen datos personales de las personas, tengan cuidado con eso. Traten de entrar a plataformas consignadas en fuentes oficiales”, puntualizó.

Puedes leer: Coronavirus en Perú: Se elevó a 3 024 la cifra de fallecidos y a 104 020 los casos positivos