Bono Familiar Universal: Cientos de personas hacen colas desde la madrugada

Atención. En un recorrido, un equipo de Exitosa comprobó que cientos de personas formaron largas colas desde la madrugada, para cobrar el segundo ‘Bono Familiar Universal’.



Como se recuerda, este sábado inicia el pago del Bono Familiar Universal de 760 soles para 8.4 millones de hogares en estado de vulnerabilidad por la covid-19. En ese sentido, se empezará con los beneficiarios cuyo DNI termina en el dígito 0.

La página web para el pago del bono está habilitada y puedes ingresar el número de tu DNI y la fecha de emisión para acceder a información sobre el subsidio.

Aquellos que sí sean beneficiarios verán un mensaje con la fase, modalidad y fecha de pago que le corresponde. El pago del Bono Familiar Universal se realizará en cinco fases, cada una con diferentes modalidades.

Esta mañana, Exitosa observó que las personas habían colocado banquillos para poder esperar a la apertura de las oficinas del Banco de la Nación, y algunos indicaron que habían llegado a los exteriores desde las cuatro de la mañana.

🔵🔴#ENVIVO | Largas colas en los exteriores del Banco de la Nación en el primer día de entrega del ‘Bono Familiar Universal’. #Comas pic.twitter.com/so41nw5kDh — Exitosa Noticias (@exitosape) October 10, 2020

“Yo soy persona analfabeta y no sé cómo utilizar estos sistemas de internet para verificar, por eso he venido a que me den información de cuándo voy a cobrar el bono”, explicó un señor que aducía que era beneficiario.

También puedes leer: Coronavirus: Alcaldes proponen prohibir acceso a playas en Navidad y Año Nuevo

En esa línea, habían más personas que no tenían claro qué día les tocaba cobrar el bono y solo hacían la cola para esperar información y cuando el equipo de Exitosa los ayudó, se dieron con la sorpresa que tenían que cobrar en algunos días más.

“Estoy aquí desde la madrugada y ahora me dicen que tengo que cobrar el 29 de octubre, agradezco con la información, porque no sabía cuándo me tocaba”, comentó una usuaria.

🔵🔴#SJL | Continúan formándose largas colas a los alrededores del Banco de la Nación, para el cobro del ‘Bono Familiar Universal’ en su primer día. pic.twitter.com/hixW0hSXDV — Exitosa Noticias (@exitosape) October 10, 2020

CRONOGRAMA

A continuación, te presentamos el cronograma de pago del segundo ‘Bono Universal Familiar’, debe verificar tu DNI para saber cuándo te toca recibir este subsidio económico.

También puedes leer: Omar Cairo: “Lo único que tiene prohibido la Fiscalía es acusar al presidente”

MÁS EN EXITOSA: