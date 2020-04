Bono económico: Viceministra de Prestaciones Sociales del MIDIS respondió dudas de los ciudadanos

Patricia Balbuena, viceministra de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, conversó con Armando Massé este viernes en el set de Exitosa, y respondió las principales dudas que tiene la población acerca del bono económico.

La viceministra precisó en primera instancia que si debido al estado de emergencia, las personas no pudieron acercase a las entidades bancarias a cobrar el bono económico que otorgó el Gobierno (sea por la razón que fuera), su dinero quedará en el banco hasta julio. Asimismo, se puede hacer el retiro en cualquier agencia bancaria, siempre y cuando esta sea la misma empresa que indica el reporte del MIDIS. Es decir, si te tocó el Banco de la Nación, puedes hacerlo en cualquiera de sus agencias.

Otra de las dudas que embarga a la población, es que a muchos beneficiados les sigue saliendo la transacción “en proceso”. Balbuena aseguró que este problema se debe a que muchas personas no viven cerca de una entidad bancaria y que la mayoría de peruanos no tiene una cuenta en el banco. “Ahora lo hacemos en modo giro. Porque muchos peruanos no pueden ir a un banco cerca. Por poner un ejemplo, el Banco de la Nación (que es el que tiene más presencia en el país) no está cerca a las familias vulnerables”

Con estas personas se procederá a pagar el bono completo, porque ya han esperado demasiado. “No se preocupen, lo que les puedo decir es que ellos serán los primeros en salir en la planilla para que cobren el bono completo. Es decir, ellos cobrarán el bono de S/. 760”.

Sobre si se puede utilizar alguna carta poder para cobrar el bono económico, debido a que el beneficiario no vive en el país, la viceministra afirmó que no es posible debido a que el trámite es demasiado complicado. “A estas personas tenemos que asignarle otro preceptor (otra persona de su hogar)”, aseveró.

Además, Balbuena aclaró que los ciudadanos que no pudieron ir a cobrar el día asignado no han perdido el bono. “Este es un giro que es asignado a un DNI. Lo de indicarles el día y el turno fue para ordenar y que no hubiera aglomeración masiva de las personas (…) Con los que no lo pueden hacer en la fecha sindicada, pueden hacerlo otro día sin problemas”.

Puedes observar la entrevista completa a partir del minuto 33: