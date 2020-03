Bono compone tema para estos tiempos de pandemia

Bono, el cantante de U2, publicó en la cuenta de Instagram de la banda un video en el que presenta una nueva canción dedicada a Italia, uno de los países más golpeados por la pandemia del coronavirus, y a todos los que luchan contra la enfermedad en el mundo. “Para los italianos que la inspiraron. Para los irlandeses, para cualquiera que en este día de San Patricio se encuentre en una situación difícil y sigue cantando. Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a ti a quien cantamos”, escribió Bono en el post.

Aparentemente en su casa de Dublín, escribió Let Your Love Be Known (Deja que tu amor sea conocido) una hora antes de publicarlo, y la interpreta en solitario acompañado de un piano. La letra lo ve caminar por un Dublín desierto, y habla de aislamiento y miedo en medio del brote de coronavirus. Pero inspirado por las imágenes de italianos en cuarentena cantando desde sus balcones, él entona: “No puedes tocar, pero puedes cantar a través de los tejados / cantarme por teléfono / cantar y prometerme que no te detendrás / cantar y nunca estarás solo”. La canción fue lanzada el día de San Patricio, ya que las celebraciones se cancelaron en Irlanda y en todo el mundo debido a las pautas de distanciamiento social.