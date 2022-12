Boluarte tras designación de Otárola y Gervasi para viajar a Brasil: “Nuestro Gobierno apuesta por reforzar la relación bilateral”

La jefa de Estado, Dina Boluarte Zegarra, se refirió acerca del anunció del viaje del primer ministro, Alberto Otárola y la canciller, Ana Cecilia Gervasi, para representar al Perú en Brasil en la toma de mando de Luis Inácio Lula da Silva este 1 de enero.

En ese sentido, Boluarte Zegarra informó a través de sus redes sociales, la decisión de enviar a ambos funcionarios; dado que, hasta el momento, la Comisión de Constitución del Congreso no ha aprobado el proyecto de ley interpuesto por el Ejecutivo para que el titular de la Mesa Directiva, José Williams Zapata, asuma el despacho presidencial cuando asista a eventos internacionales.

“Dado que no me será posible viajar a la asunción del mando presidencial de Luis Inácio Lula da Silva he decidido que el Perú esté representado al más alto nivel por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, y la canciller Ana Cecilia Gervasi”.

De acuerdo a ello, la mandataria sostuvo que su gestión busca fortalecer las relaciones con el país sudamericano con Lula da Silva en el poder. Asimismo, añadió que es uno de los pilares entre ambas naciones será preservar la Amazonía.

“Nuestro Gobierno apuesta por reforzar la relación bilateral con el hermano país de Brasil la agenda de integración sudamericana y la sostenibilidad de la Amazonía”.

Otárola y Gervasi en Brasil hasta el 2 de enero

Por medio de una resolución en el Diario El Peruano, se comunicó que el premier, Alberto Otárola y la titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), Ana Cecilia Gervasi serán los encargados de presenciar la asunción de Lula da Silva a la presidencia de Brasil este domingo 1 de enero.

Asimismo, se da cuenta que, el líder de la cartera de Economía y Finanzas, Alex Contreras, estará bajo la PCM y, el de Justicia, José Tello estará reemplazando a Gervasi en la Cancillería hasta el lunes de 2.

