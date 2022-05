Blume sobre informe de la Contraloría: Es claro que la doctora Boluarte ha incurrido en infracción constitucional

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, indicó que la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, habría cometido una infracción constitucional por la firma de documentos como presidenta del consejo directivo del Club Departamental de Apurímac cuando ya ejercía un cargo público, tal como lo señala el reporte de la Contraloría General de la República.

“Si uno revisa el extenso informe elaborado por la Contraloría General de la República, es claro que la doctora Boluarte ha incurrido en la infracción del artículo 126 al, específicamente, aparecer suscribiendo documentos e interviniendo en temas relacionados con el Club Departamental de Apurímac”, expresó Blume en entrevista con Canal N.

Además, explicó que según el artículo 126 de la Constitución, “los ministros no pueden ejercer función pública excepto legislativa, los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección y gestión de empresas ni asociaciones privadas“.

En ese sentido, consideró que la norma constitucional no deja lugar a dudas y, por lo tanto, “desde mi particular punto de vista, es fundada la posición de la Contraloría General de la República“.

Boluarte se manifiesta en contra del informe

Cabe recordar que la vicepresidenta Dina Boluarte utilizó sus redes sociales para indicar que no se le notificó el informe de Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas, elaborado por la Contraloría, y aseguró que, al cumplir con diversas labores en el exterior, el organismo constitucional “aprovechó su ausencia” para enviar dicho documento a las diferentes entidades públicas. En esa línea, reveló que “desconoce” su contenido.

“Expreso mi protesta por el actuar de la Contraloría. Su Informe de Fiscalización Específica de Declaraciones Juradas 005-2022-CG/FID-FEDJ, de 60 páginas, no me ha sido notificado. El 20/5, un día antes de salir en representación del Perú, me enviaron sólo Carta 000003-2022 donde no hay conclusiones, ni recomendaciones. Aprovechando mi ausencia, remiten el Informe 005-2022 a diversas entidades, cuyo contenido desconozco”, publicó la ministra Boluarte en su cuenta oficial de Twitter.

Asimismo, consideró que la Contraloría “vulnera” su derecho a la defensa y al debido proceso, tal como lo señala la Constitución del 93.

“Contraloría vulnera así mi derecho a la defensa y al debido proceso consagrados en la Constitución. ¿Con qué intención lo hace? ¿La Contraloría ignora lo que es una regularización registral?, ¿Promueve una sanción política?, ¿Quién incumple con su mandato constitucional?”, añadió.

