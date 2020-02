Billie Eilish reconocida como la mejor solista femenina

La cantante estadounidense Billie Eilish sorprendió al público de los premios ‘Brit Awards 2020’ donde presentó ‘No time to die’, su nuevo sencillo que además es el tema central de la más reciente película de James Bond. En dicha actuación la también compositora estuvo acompañada de su hermano Finneas, su más cercano colaborador y de Hans Zimmer, quien dirigió la orquesta.

Aunque en dicha gala fue galardonada como mejor solista femenina internacional, la joven intérprete dijo durante un emotivo discurso que ofreció al recibir su reconocimiento, que incluso, en medio de una lluvia de elogios, se ha sentido muy odiada.

“Cuanto más geniales son las cosas que haces, más gente te odia, es una locura. Me he sentido muy odiada recientemente y cuando estaba en el escenario y los vi a todos sonriéndome, realmente me hizo querer llorar”, dijo Eilish para concluir su participación.

La cantautora, de tan solo dieciocho años, maravilló en la alfombra roja de los llamados ‘Grammy británicos’ por el look que portó, totalmente al estilo “athleisure”, una nueva tendencia que combina elementos de las prendas para hacer ejercicio, con materiales lujosos.