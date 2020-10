Billboard: Maluma será premiado por su labor social

El cantante Maluma se comprometió con la labor de servicio hacia la juventud a través de su fundación la cual estaría enfocada en el género urbano y sus diferentes expresiones tales como composición, instrumentalización, canto, producción, danza y pintura, favoreciendo su desarrollo moral, emocional, físico, cultural y social en diversos espacios que conlleven a construir puentes entre el arte y los sueños.



Por esto, los Billboard decidieron reconocer al artista con el galardón Premio Billboard Espíritu de la Esperanza, que tiene como finalidad reconocer el apoyo y compromiso en diferentes programas sociales.

Como se conocemos en otras ocasiones, figuras como Olga Tañón, Ricky Martin, Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Gloria Estefan, Daddy Yankee, Carlos Vives y muchos más han sido merecedores del premio que busca mayor compromiso de los artistas con la sociedades.

Have you checked out our October cover story with @maluma yet?! https://t.co/EkBHJe6EER#Maluma #Miami #OctoberIssue pic.twitter.com/eybclf7K0R

— Ocean Drive Magazine (@OceanDriveMag) October 16, 2020