Betssy Chávez tras censura: No soy de revanchas, volveré a mi curul en el Parlamento

Este viernes, durante el Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Amazonas, la aún ministra de Trabajo, Betssy Chávez, indicó que a pesar de que considera injusta la decisión del Parlamento, aceptará la censura. Además, indicó que retomará sus funciones como congresista e hizo un llamado a la representación nacional para pasar la página y priorizar el diálogo.

“Bien lo decían, no se le hace daño a los ministros o a los presidentes, se le hace daño al país. […] Como no soy una persona de revanchas, acepto esta censura, me puede parecer injusta, pero será la historia quien juzgue. Le pido al Congreso voltear la página y avanzar en reflexión en diálogo. Quizás me han extrañado demasiado en el Congreso, volveré a las trincheras donde pertenezco, a mi curul en el Parlamento”, indicó Chávez.

Quizás te interese leer: Ordenan impedimento de salida del país a sobrino de Pedro Castillo por el caso Puente Tarata

Cabe precisar que este último jueves, con el respaldo de 71 parlamentarios, 28 en contra y 12 abstenciones, el pleno del Parlamento decidió censurar a la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, quien está obligada a dejar el cargo y regresar a sus funciones como congresista.

TORRE CUESTIONA DECISIÓN DEL PARLAMENTO

Este viernes, durante el Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Amazonas, el titular de la PCM, Aníbal Torres Vásquez, cuestionó que el Parlamento haya decidido censurar a la ministra de Trabajo, Betssy Chávez.

“No veo una razón para censurar a una ministra que viene trabajando en bien de los trabajadores, pero sin perjudicar a los empresarios, con tal que no se excedan en los abusos”, señaló Torres Vásquez.

Síguenos en redes sociales