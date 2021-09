Betssy Chávez sobre interpelación a Maraví: “El ruido político continuará porque no aceptan los resultados electorales”

En entrevista para Exitosa, la congresista de Perú Libre, Betssy Chávez, aseguró que la eventual aprobación de la interpelación contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví, y contra otros miembros del Gabinete Ministerial, proviene de un sector del Parlamento que aún no acepta los resultados electorales.





Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, precisó que el cambio de ministros es una toma de decisión que corresponde al Presidente Pedro Castillo. Sin embargo, a su modo de ver, indicó que la situación de fondo responde a un “ruido político” por parte del Legislativo.





“El Congreso lo dijo cuando estábamos en campaña -y no es un secreto- que se va a dedicar a hacer interpelaciones. Si no fuese a Maraví y hubiese otra persona, igual van a haber interpelaciones. Eso va a ser así, el ruido político va a continuar porque no aceptan los resultados [electorales]”, declaró en nuestro medio.

Para respaldar su versión, mencionó que la comisión investigadora del proceso electoral 2021 fue creada sin respetar el reglamento del Congreso, el cual exige 45 votos para establecer un grupo de trabajo de esee tipo.

“La semana pasada ha ingresado -y se ha interrumpido en el Pleno- incluso con 45 votos, que es totalmente antirreglamentario, investigar el proceso de elecciones, cuando la norma exige 46 votos. Este ruido va a continuar por parte del Congreso“, puntualizó en Exitosa.

Responsabilidad Penal

En caso de existir responsabilidad penal de Maraví Olarte respecto a los atestados policiales que lo vincularían con actos terroristas, Chávez señaló que eso no lo determina el Congreso ni el jefe de Estado, sino el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial (PJ).

“La norma nos dice que la responsabilidad penal es personalísima e individual, uno no puede pagar otros. En ese sentido, el ministro Maraví va a ir a ejercer su derecho de defensa en este pliego interpelatorio que le va a hacer el Congreso. ¿Hay ruido político? Sí ¿Me gustaría evitarlo? Sí”, subrayó.

Cabe recalcar que los legisladores debatirán la admisión de una moción de interpelación contra el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, este jueves 16 de septiembre.

