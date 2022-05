Betssy Chávez sobre denuncia de plagio en su tesis: “Yo no he plagiado, esa información es falsa”

“Hoy (ayer 5 de mayo) se abrió una investigación de carácter preliminar a través del Ministerio Público. Nosotros somos respetuosos de lo que vaya a indicar la investigación. En estos momentos, adelantar para mi criterio no tendría ningún tipo de sentido. No soy fiscal, pero sí soy ministra y pertenezco al Poder Ejecutivo, y considero que es importante ser respetuosos de la institucionalidad ”, declaró.

“Yo no he plagiado. ¿Ha revisado mi tesis? Sería bueno que la revise. Esa información que usted está leyendo es falsa. ¿Quién dice? ¿Dos expertos? Yo no sé quiénes son. ¿Tengo que admitir algo que no he revisado?”, le respondió la ministra al periodista, quien hacia mención de la acusación hecha por dos catedráticos sobre la tesis en cuestión.

Fiscalía

En la víspera, el Ministerio Público inició una investigación de oficio contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y la primera dama Lilia Paredes por el presunto delito de plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido en agravio del Estado y otros.

La decisión de tomó luego que se diera a conocer que tanto el jefe de Estado como su esposa habrían incurrido en presunto plagio para obtener el grado académico de magísteres por la Universidad César Vallejo (UCV).

De acuerdo con el Ministerio Público, la investigación está a cargo del fiscal provincial Juan Ramón Tantalean, de la Fiscalía Provincial Mixta de Tacabamba (Chota), del Distrito Fiscal de Cajamarca.

