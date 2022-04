Betssy Chávez sobre ausencia de Pedro Castillo en Junín: “El presidente no es omnipresente”

En entrevista con Exitosa, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, se refirió a la ausencia del presidente de la República, Pedro Castillo, en Junín, la cual fue solicitada insistentemente por los transportistas y agricultores durante las manifestaciones en la región.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, Chávez Chino dijo que Castillo Terrones “no es omnipresente” para estar presente en todas las regiones del país al mismo tiempo, alegando que los ministros de Estado también realizan la misma función representativa.

“Hemos heredado más de 200 conflictos sociales, y [necesitamos] no estar en una sola región, sino estar en diferentes regiones del país por no decirte en todas. El presidente no es omnipresente, no puede estar al mismo tiempo en todas las regiones del país, por eso es importante que cada ministro pueda desplegarse a diferentes partes del país“, declaró en nuestro medio.

Indicó que los conflictos sociales “no es que un gremio diga hoy hacemos paro en mayo y al otro ‘tú haces la otra semana'”, sino que ocurren de manera escalada e imprevisible. “Revienta uno y revientan toditos. Todo ocurre al mismo tiempo”, anotó.

En esa línea, Chávez confirmó que el jefe de Estado, acompañado del premier Aníbal Torres y los ministros de Estado, participará en una sesión descentralizada del Consejo de Ministros en la ‘Ciudad Incontrastable’, prevista para este jueves 7 de abril.

“Lo que sí se ha previsto para la región de Huancayo es el día jueves tener una sesión descentralizada de Consejos de Ministros. Va a estar el presidente, el premier, y vamos estar absolutamente todos”, acotó.

Indicación del Gobierno

Asimismo, reiteró que existe la indicación del mandatario, así como del jefe del Gabiente Ministerial, que los titulares de las carteras se desplacen de manera inmediata a las regiones del país, ante las recientes manifestaciones.

“Y eso es lo que estamos haciendo, nos hemos desplazado por todo el país, justamente para acercarnos, poner las reglas del juego claras porque nosotros también venimos de la lucha dirigencial y de diferentes movimientos. Tenemos que sentarnos y poder conversar y ver en una negociación qué sucede“, puntualizó en Exitosa.