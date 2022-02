Betssy Chávez: No tengo problemas en renunciar si las denuncias constitucionales terminan incomodando al Gobierno

En entrevista con Exitosa, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, dijo no tener ningún problema en renunciar al cargo en caso las denuncias constitucionales presentadas contra María del Carmen Alva y Patricia Chirinos “terminen incomodando” al Gobierno en el marco de la tregua política.





Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en Hablemos Claro, la titular del MTPE ratificó que no retirará los recursos que interpuso contra la presidenta y la tercera vicepresidenta del Congreso.





“[¿Tú estarías dispuesta a salir del Gabinete Ministerial por sostener tu denuncia] El tema de colocar una denuncia constitucional, lo reitero, es en mi calidad de congresista y yo no tengo por qué retroceder por un cargo. Yo soy ministra, sí, pero también soy congresista”, declaró en nuestro medio.

“Con esto, si consideran que este acto democrático se termina incomodando al Poder Ejecutivo, no tengo ningún problema [en renunciar]. Yo sigo en el papel que me toca en esta etapa de mi vida”, agregó.

La ministra clarificó que, así el jefe del Gabinete Ministerial se lo pida, no retirará las denuncias. “[¿Qué pasa si Aníbal Torres te pide que retires la denuncia?] Yo he sido muy clara, no sé cuántas veces más lo tengo que repetir: no voy a retirar ninguna denuncia constitucional”, precisó.

“Si por no retirar la denuncia quedo como la mala me parecería un acto bochornoso. Nos han tirado piedras desde el año pasado, he ido infinidad de veces a los medios pidiendo a los compañeros consenso, gobernabilidad, pacto de diálogo pero se han sobado, no les ha importado. Ahora que decido no retirar mi denuncia, ¿yo soy la mala? ¡Qué tal raza!”, puntualizó en Exitosa.

Sobre las denuncias

La denuncia formal fue presentada el 9 de febrero, luego que el semanario Hildebrandt En Sus Trece publicara una nota en que aseguró que María del Carmen Alva y otros legisladores se reunieron en un conocido hotel miraflorino donde habrían planeado una estrategia para vacar al actual mandatario.

En relación con Patricia Chirinos, Chávez precisó que la denuncia constitucional contra la tercera vicepresidenta del Parlamento se debe a un discurso que dio en Estados Unidos, donde afirmó que el país está gobernado por “un sombrero luminoso” y expresó frases que desconocen el sistema presidencialista.

