Betssy Chávez no suscribió carta de bancada de Perú Libre que cuestiona a Aníbal Torres

Atención. Este martes, en entrevista para Exitosa, la congresista Betssy Chávez aseguró que no suscribió la carta que emitió su bancada de Perú Libre contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, luego de que este exprese algunas palabras hacia el fundador de dicho partido, Vladimir Cerrón.





En declaraciones para el programa Hablemos Claro de Exitosa, Chavéz mencionó que no sabía de la misiva que se iba a emitir y que desde en un primer momento le brindó su apoyo al ministro Aníbal Torres.

“[¿Tu suscribes la carta de Perú Libre que rechaza las expresiones Aníbal Torres?] No. Yo no tuve conocimiento y ayer mismo lo mencioné. Me preguntaron cuando estaba yendo a la Morgue si sabía de esto y les dije que no, no me consultaron de ese pronunciamiento. Por el contrario, le di mi apoyo al ministro de Justicia”, manifestó.





En esa línea, Chávez contó que hay temas de fondo en la política que se debe tener en cuenta y entre ellas, consideró que hay “voces muy importantes” que se dieron en la campaña de la segunda vuelta electoral que les permitió llevarse la victoria con Pedro Castillo, como flamante ganador en las urnas.

“Las voces importantes finalmente nos permitieron a nosotros poder lograr este espacio y ser Gobierno, una de estas voces es Aníbal Torres. Yo ayer me comuniqué con él sobre el tema de Abimael Guzmán, por ahí conversamos un poco lo de esa carta”, precisó.

Asimismo, Chávez dijo que Anibal Torres le aseguró que el tiene el cargo de manera transitoria y de confianza y que en cualquier momento podría dejar esa labor, pero que de igual forma apoyará al presidente Pedro Castillo, “así no sea ministro”.

PERÚ LIBRE

Por otro lado, Betssy Chávez también indicó que el vocero de Perú Libre sí firmó el acuerdo que presentaron todas las bancadas del Congreso para que el cuerpo del terrorista Abimael Guzmán sea incinerado.

“Aquí hay una idea muy clara y nosotros respaldamos lo que diga Aníbal Torres, si se pudiese dar la incineración, pues que se dé. Pero estamos ante un vacío de la norma. Podemos tener convergencia entre los partidos políticos, y reconocer que el señor Abimael Guzmán, no tendríamos nosotros que darle un espacio para que tenga un mausoleo o permitir que vaya gente a rendirle culto”, sentenció.

