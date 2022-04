Betssy Chávez: incremento del sueldo mínimo se produce después de cuatro años

Este miércoles, durante conferencia de prensa, la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez recordó que el Perú se encuentra en los últimos lugares de Latinoamérica en cuando a remuneración mínima. Además, añadió que el aumento de la misma se luego de un largo periodo de cuatro años.

“Somos el penúltimo país en Latinoamérica respecto al sueldo mínimo, estamos detrás de Brasil, México, Ecuador, Colombia, Paraguay, Bolivia, Argentina, Chile y Uruguay, después de cuatro años, que es el periodo más largo se ha dado el aumento de la Remuneración Mínima Vital”, refirió Betssy Chávez.

Quizás te interese leer | Ministro Salas: “Tenemos un Gobierno que no es represor, que no es dictador”

Asimismo, la titular del sector indicó que desde hace 30 años nuestro país viene registrando una informalidad que va entre el 70% y 80%.

“Somos un país que tiene una de las menores tasas de presión tributaria, es decir nuestros hermanos y hermanas no están acostumbrados a tributar, un error de muchos gobiernos probablemente, porque no se traducen en obras públicas, el ciudadano de a pie, no ve que los tributos que le da al Estado sean en mejores colegios, carreteras, entonces, no está la cultura tributaria, que es un tema que el Gobierno trata de revertir por supuesto”, agregó.

“NO ES MEDIDA POPULISTA”

Hace unos días, la ministra Chávez brindó una entrevista a Exitosa en donde negó que la decisión del gobierno de aumentar el sueldo mínimo de 930 a 1 025 soles sea una medida populista para calmar los ánimos de la población, tras el paro de transportistas que se registró en los últimos días.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar en ‘Hablemos Claro’, la titular del MTPE dijo que esta medida se estaba evaluando desde el año pasado entre su sector y la administración del entonces ministro Economía y Finanzas, Pedro Francke.

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES