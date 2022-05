Betssy Chávez: “El marketing político de Vladimir Cerrón es mucho por Twitter”

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, indicó que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, utiliza mucho las redes sociales para exponer su postura acerca de un tema u otro. En esa línea, indicó que “el marketing político” del líder del partido del lápiz se realiza por medio de Twitter.

La funcionaria evitó responder acerca de lo que opina el también exgobernador regional de Junín sobre el cambio de 4 ministros de Estado, entre ellos el exministro de Energía y Minas, Carlos Palacios.

“El marketing político de Vladimir Cerrón ha sido por el tema de Twitter. Él es muy activo en redes sociales. Depende de cómo lo vea. La verdad que yo no converso con Vladimir Cerrón, no podría dar una opinión sobre lo que piensa o no piensa”, declaró la ministra Chávez en Canal N.

Asimismo, señaló que los titulares de las diferentes carteras ministeriales “están en evaluación” y que, en cualquier momento, pueden ser removidos de los cargos que asumen en el Gabinete Ministerial, debido a las malas acciones que realicen o a la falta de medidas que implementen a favor de la población.

La ministra señaló que el presidente de la República, Pedro Castillo, se mostró agradecido con los funcionarios que los acompañaron en su gestión.

“Los cargos de todos los ministros está en evaluación. Estamos sumando nuestro pequeños espacios. El presidente también ha indicado un agradecimiento a los ministros que han formado parte del Gabinete y estamos aquí para seguir sumando”, sostuvo.

