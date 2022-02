Betssy Chávez: “Dicen una cosa ante cámaras y luego se abrazan en el Pleno”

En entrevista con Exitosa, la titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez, pidió a los miembros del Congreso de la República ser “consecuente con lo que dice ante cámaras y con lo que vota en el pleno”, tras recordar el abrazo entre el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, y la titular del Parlamento, María del Carmen Alva, tras anunciar una tregua entre el Legislativo y el Ejecutivo.





“Una de las razones por las que el Congreso está tan deslegitimado es porque dicen una cosa para la cámara y luego terminan abrazándose en el Pleno, en los Pasos Perdidos del Parlamento. Yo creo que uno tiene que ser consecuente con lo que dice ante cámaras y con lo que vota en el Congreso de la República”, declaró la ministra Chávez.

Asimismo, indicó que los legisladores que solicitan el retiro de algún ministro de Estado deberán de no respaldar al Gabinete Ministerial, encabezado por Aníbal Torres, el próximo 8 de marzo, cuando acudan al Parlamento a exponer la política general del Gobierno y a pedir el voto de confianza.

“Si hemos tenido a varios congresistas diciendo que no les gusta tal o cual ministro y que debe ser cambiado, que sean coherentes el 8 de marzo y voten así. No vaya a ser que vengan solo a tirar piedras, a desestabilizar al país ya la hora de la hora vayan a votar en verde para dar la confianza. (…) Los congresistas tienen sus propios cálculos, cálculos a los que no me voy a prestar”, agregó.

Como se recuerda, la titular del Congreso, María del Carmen Alva, planteó al Ejecutivo solicitar el voto de confianza el próximo 8 de marzo. Esta fecha fue aceptada por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Sin embargo, el mandatario consideró necesario que se adelante el pedido para que los ministros continúen con sus labores.

