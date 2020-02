¿Beto Da Silva se quedará en Alianza Lima?

Hasta este jueves había una gran incertidumbre por el pase del delantero Beto Da Silva a Alianza Lima. Sin embargo, todo quedó claro cuando el atacante publicó en su Instagram una foto con la camiseta blanquiazul junto a su representante en Matute.

En la publicación se lee “Un nuevo comienzo. Feliz!”. Este post había sido publicado hace unas semanas cuando se anunció su fichaje por el club íntimo, pero luego fue retirado. Y ahora, este jueves por la tarde fue publicado nuevamente.

Con la confirmación del atacante, el equipo victoriano ganará un nuevo jugador importante y podrá intentar recuperarse en el Torneo Apertura.

DATO

Pablo Bengoechea señaló que Da Silva no será tomado en cuenta para el partido ante Deportivo Municipal porque el pase aún no llega de FIFA. No obstante, a penas llegue, el delantero se incorporará al equipo.