Bermejo sobre la vacancia presidencial: Los golpistas en su salsa, no tienen los votos ni la razón

Guillermo Bermejo, de Perú Democrático, aprovechó sus redes sociales para arremeter contra el sector del Parlamento que respaldó la moción de vacancia presidencial presentada este martes contra el presidente de la República, Pedro Castillo.





El legislador volvió a tildar de ‘golpistas’ a quienes firmaron la moción de vacancia impulsada por Jorge Montoya de Renovación Popular e indicó que le estaban haciendo perder el tiempo al país, puesto que no contaban con los votos para vacar al jefe de Estado.

“Los golpistas en su salsa: No tienen los votos, ni la razón, ni pueblo tras suyo pero les sobra dinero y soberbia para hacerle perder el tiempo al país. Ahora van por la vacancia. No quieren ni un poquito al Perú y sus reales necesidades. ¡No pasaran!”, escribió Bermejo en su cuenta de Twitter.





— Guillermo Bermejo Rojas (@GuilleBermejo01) March 8, 2022