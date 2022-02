Bermejo a bancadas que piden vacancia: “¿Por qué mejor no presentan su producción legislativa?”

El legislador de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, cuestionó este miércoles a las distintas bancadas del Congreso de la República que han presentado ciertas iniciativas legislativas destinadas a concretar un eventual proceso de vacancia o destitución del presidente Pedro Castillo.





“Es parte de lo que ya hemos visto. Son grupos minoritarios que presentan cosas que no son constitucionales y en caso aplicara, va a pasar mucho tiempo para ver si el presidente puede salir o no del puesto. ¿Por qué mejor no nos ofrecen su producción legislativa? Parece que lo único que pueden ofrecer al país es la presentación de una vacancia“, criticó.

El comentario del exintegrante de la bancada de Perú Libre se da luego que la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) anunciara que presentará una acusación constitucional contra el mandatario, a fin de buscar su destitución a través de un juicio político.

Asimismo, por el comunicado que emitió esta mañana Renovación Popular, sobre “promover una vacancia” al interior del Parlamento para recolectar los votos necesarios para vacar a Castillo Terrones.

“Me parece que son cosas que ya ni se le debería prestar atención“, dijo sobre el pronunciamiento de la bancada celeste, encabezado por su vocero Jorge Montoya.

Pide que confíen en nuevo gabinete

En otro momento, el parlamentario pidió a las bancadas del Congreso confiar en el nuevo Gabinete Ministerial, presidido por su colega de Perú Democrático, Héctor Valer.

“Tenemos que encontrar un nuevo aire para poder avanzar. Criticaban antes a los dos gabinetes anteriores y ahora salen a criticar a un gabinete que recién se ha anunciado. Entiendo que cuando hay cambios hay cierta calentura política, pero una vez que se calmen, espero que piensen en lo que necesita el país“, dijo desde la Plaza Bolívar.

Cabe precisar que, según la Constitución Política, transcurrido 30 días luego de asumir al cargo, el nuevo Gabinete Ministerial deberá solicitar el voto de confianza al Congreso de la República.

Para ser aprobada, la Cuestión de Confianza debe recibir el voto a favor de la mitad más uno del número legal de congresistas (66 votos).

