Benji Espinoza sobre renuncia a defensa de Pedro Castillo: Regresé porque mis clientes no dejaron de confiar en mí

El abogado Benji Espinoza se pronunció sobre su renuncia, y posterior regreso, como defensa legal del presidente de la República, Pedro Castillo y su esposa Lilia Paredes; y aseguró que su retorno fue porque sus clientes “nunca” dejaron de confiar en él.

“Yo he regresado, he retomado, porque nunca, ni por un segundo, mis clientes dejaron de confiar en mí, y eso es algo que yo valoro y agradezco”, expresó el letrado en entrevista para ATV.

Agregado a ello, indicó que “más importante” que haberse ido “por un momento” es que ha regresado.

“Y he regresado con mayor convicción de defender una causa que considero es absolutamente justa“, añadió.

Así mismo, Espinoza dijo que no puede revelar las razones que lo motivaron a renunciar en su momento; sin embargo, precisó que “no motivó” su dimisión.

“Hay razones que no te puedo revelar pero si te puedo decir, por ejemplo, que no motivó mi renuncia. No motivó la existencia de alguna prueba, evidencia o elemento nuevo, transcendental, que haga aparecer al presidente Castillo o a su esposa, la primera dama, Lilia Paredes, como culpables. Tampoco fue razones de que ellos me hayan mentido u ocultado la verdad, o actuado con mala fe”, manifestó.

De igual manera, el abogado de la pareja presidencial recalcó que no ha dejado de confiar en Pedro Castillo ni Lilia Paredes.

“No he dejado de confiar en ellos, jamás, en ningún momento, en ningún segundo he dejado de confiar en ellos”, acotó.

