Benji Espinoza sobre Lilia Paredes: “A ella no le podrán encontrar ningún acto de lavado de activos, estoy seguro de eso”

El abogado de la pareja presidencial, Benji Espinoza, se pronunció ante los cuestionamientos de que la primera dama, Lilia Paredes, presuntamente habría permitido el ingreso de Hugo y Anggi Espino a Palacio de Gobierno para que se realice la transacción del dinero a sus hermanos.

“Se va a demostrar en la investigación que Lilia Paredes no tiene un céntimo mal habido, que Lilia Paredes no tiene un desbalance patrimonial, que a Lilia Paredes no le van a poder encontrar cualquier acto de lavado y que ella pertenezca o haya creado una organización criminal, estoy seguro de eso“, sostuvo el letrado a la prensa.

Por otro lado, Espinoza justificó que la cuñada del jefe de Estado, Yenifer Paredes, permanezca en calidad de prófuga de la justicia por no haberse entregado a pesar de que tiene una orden de detención preliminar en su contra aprobada por el Poder Judicial.

“Como abogado, yo le puedo decir claramente, creo que las personas tienen derecho a resistir órdenes de detención que no estén bien motivadas”, manifestó a los medios de comunicación la noche del jueves, mientras se realizaba una diligencia de allanamiento a la residencia de Palacio de Gobierno.

“Si una persona se resiste a entregarse mientras se resuelva si su detención está bien o no, no está escapándose ni está fugando. Lo que está haciendo es conservar su libertad y cuestionar y censurar la decisión que emana en primera instancia, no es en instancia definitiva”, añadió.

