Benji Espinoza sobre impedimento de salida del país contra Lilia Paredes: “Era una medida ilegal y arbitraria”

El abogado de la pareja presidencial, Benji Espinoza, se manifestó acerca de la decisión del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Corte Superior Nacional de desestimar el pedido de impedimento de salida del país y dictar comparecencia con restricciones contra la primera dama, Lilia Paredes. En esa línea, indicó que dicho requerimiento del Ministerio Público al Poder Judicial era “ilegal y arbitraria”.

“Desde el momento en que se supo que la Fiscalía iba a pedir impedimento de salida del país por 36 meses o 3 años en contra de la primera dama Lilia Paredes, dije que luego revisado el requerimiento fiscal este era no solo ilegal sino arbitrario por desproporcionado. Hoy el juez me ha dado la razón y ha reconocido que el pedido no se ajusta a la ley, no es razonable, ni proporcional”, manifestó el abogado Espinoza ante la prensa.

Asimismo, indicó que el juez Raúl Justiniano ha determinado que las investigaciones en contra de la esposa del presidente se pueden desarrollar “en un estado de derecho pero sin atropellar los derechos fundamentales”.

“No es indispensable limitar, restringir el derecho al libre tránsito o a salir, o entrar al país ¿Por qué se solicita? Creo que es una buena medida del juez. Se ha impuesto a la Fiscalía, que habría pedido 100 mil soles de caución a la primera dama”, señaló.

Además, aclaró que la primera dama deberá de pagar S/10.000 de caución, de acuerdo a lo señalado por el juez Justiniano. En ese sentido, informó que apelarán a dicha medida.

“Vamos apelar para que una sala revise esa medida y las restricciones impuestas contra la primera dama”, finalizó.

