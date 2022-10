Benji Espinoza: “Me parece atinado que el TC interprete el artículo 117 de la Constitución”

En entrevista con Exitosa, el abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, calificó de “atinada” la decisión del Congreso de la República de presentar una ampliación de demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que se emita una interpretación del artículo 117 de la Constitución.

“A mí me parece absolutamente atinado. Si hay algo que debo reconocer siempre es que cuando yo planteo una posición jurídica, yo soy coherente. No importa quien lo plantee, esta vez lo ha planteado el Legislativo y no el Ejecutivo. A mí me parece que debe ser el TC el que interprete como supremo intérprete de la Constitución los alcances de la cláusula del artículo 117 de la Constitución“, declaró en diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos.

“Ahora será en esa demanda competencia el Tribunal Constitucional el que tenga la última palabra en decir si esto que hace el Ministerio Público está bien o está mal“, agregó.

Como se recuerda, mediante un escrito ingresado a la mesa de partes del Parlamento, la titular de la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el jefe de Estado por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.

Sin embargo, según la Carta Magna de 1993, el presidente de la República solo puede ser acusado por cuatro motivos: traición a la patria; impedir las elecciones presidenciales, congresales, regionales o municipales; disolver el Congreso; e impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sobre tutela de derechos

Por otro lado, Espinoza dijo esperar que se declare fundada la tutela de derechos presentada ante la Corte Suprema que busca anular la denuncia constitucional contra su defendido.

“Luego de esa audiencia, el juez decidirá si tenemos razón o no, y si es que la tenemos, le hemos pedido al juez, como pretensión concreta, que declare fundada nuestra tutela y consiguientemente anule, o deje sin efecto, la denuncia constitucional de 375 páginas presentada por la Fiscalía al Congreso”, manifestó.

“Recordemos que el juez no solo se ha dirigido al Ministerio Público en la tutela que resolvió el 22 de julio, sino que también se ha dirigido al Congreso y le ha dicho no puede formalizar una investigación“, enfatizó.

