Benji Espinoza: “La entrega voluntaria de Bruno Pacheco reafirma y prueba que no ha tenido protección presidencial”

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, reafirmó que la entrega voluntaria del exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco, es prueba de que no tuvo protección por parte de su patrocinado, y que la decisión de convertirse en colaborador eficaz es porque reconoce ser “un delincuente”.

“Cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz, esa persona está reconociendo que es delincuente. No empecemos a santificar a los delincuentes, por eso hay que corroborar lo que dice. La ley es muy clara, si no existe prueba autónoma y suficiente, la palabra del delincuente es humo”, declaró a la prensa luego de una breve reunión con el mandatario en Palacio.

Al ser consultado sobre la intención de realizar cambios en el equipo especial de la Policía Nacional, conformado por la fiscal superior Marita Barreto para la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos, señaló que esta decisión no es competencia del Ministerio Público y que no puede decidir sobre ello.

También puedes leer | Alex Paredes sobre posible salida de Torres: “No veo un motivo justificable para que se retire”

“No puede ser que un fiscal defina quienes son los miembros de un equipo especial policial, eso no le compete al Ministerio Público. El MP investiga, pero no decide qué policía conforma tal equipo. (…) La entrega voluntaria de Bruno Pacheco reafirma y prueba que no ha tenido protección presidencial”, enfatizó.

En otro momento, el letrado precisó que hay dos fechas para que declare el jefe de Estado ante la Fiscalía de la Nación, programadas para el próximo 4 y 9 de agosto, en el marco de las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción. Asimismo, indicó que falta definir dónde brindará Castillo Terrones sus descargos.

“Se ha previsto tomarle la declaración indagatoria al presidente en su condición de investigado. Lo que no se ha definido aún es si el presidente irá a la Fiscalía o la fiscal de la Nación irá a la Palacio de Gobierno”, aseveró.

Más en Exitosa