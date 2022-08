Benji Espinoza: investigaciones a presidente Castillo son ilegales e inconstitucionales

El abogado Benji Espinoza, defensa legal del presidente Castillo, indicó que las investigaciones que realiza el Ministerio Público en contra del mandatario son ilegales e inconstitucionales.

Asimismo, señaló que las autoridades realizarán indagaciones en contra del jefe de Estado, Castillo Terrones, cuantas veces sean necesarias, “tengan razón o no”. En esa línea, consideró que se realiza un “juego de palabras sobre el artículo 117 de la Constitución”.

“(Las investigaciones del Ministerio Público) no son legales, porque el Código Procesal Penal no lo permite; además, la ley ordinaria no lo reconoce ni lo posibilita; y son inconstitucionales porque acá, a través de un juego de palabras sobre el artículo 117 de la Constitución, respecto a que no puede ser acusado, pero si investigado”, declaró Espinoza en Canal N.

Además, señaló que las autoridades que hacen la interpretación de la Carta Magna “solo pueden hacer lo que taxativamente se les dice” y señaló que “la lógica de lo que no está prohibido está permitido (…) no aplica para los poderes públicos”.

El abogado Espinoza aclaró que no se podrá solicitar la suspensión del jefe de Estado, porque la ley no lo permite. En ese sentido, indicó que, de acuerdo con el Código Procesal Penal, las personas que cumplen con cargos que provienen de mandato popular no pueden ser suspendidos de manera temporal.

