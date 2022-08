Benji Espinoza: Informe final de la denuncia constitucional contra Pedro Castillo es débil e inconsistente

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, calificó de “débil” e “inconsistente” el informe final de la denuncia constitucional formulada contra el jefe de Estado por la presunta comisión del delito de traición a la patria.

“Es jurídicamente insulsa, es jurídicamente endeble, es débil, es inconsistente […] Dice ‘hubo intención’ […] si hubo intención, entonces no hay delito porque el derecho penal no es de ánimos, de lo que yo pretendo o quiero, es de acto. Si no hay acto criminal no hay delito ¿Qué acto de traición a la patria hubo en el presidente? Ninguno”, expresó en entrevista a TV Perú.

También te puede interesar: Dina Boluarte: Sería un escándalo que a un presidente se le vaque con un informe que no tiene un sustento legal

En ese sentido, reiteró que no se cometió el delito de traición a la patria y, por ende, “el destino de esa denuncia constitucional debe ser el archivo”.

“Es más, si uno ve toda la declaración que se da en CNN al periodista Rincón, en realidad si uno transcribe todo (y) no una parte, el propio presidente dice ‘yo no le voy a dar salida al mar (a Bolivia), vamos a consultar’, eso es lo que dice y eso no es traición a la patria, y si no hay traición a la patria el caso debería ser archivado”, detalló el letrado.

Por otro lado, Espinoza se refirió a las diligencias preliminares que se siguen a la primera dama, Lilia Paredes, sobre el presunto plagio de su tesis en la Universidad César Vallejo.

“La Fiscalía de Cajamarca hizo las coordinaciones para venir a Lima a recoger el testimonio de la primera dama (quien) ha brindado su declaración contestando cada una de las preguntas que le ha hecho el Ministerio Público, con el único afán y el único propósito de colaborar con la investigación y poder esclarecer los hechos materia de indagación”, reveló.

Otras noticias en Exitosa