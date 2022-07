Benji Espinoza: Está por definirse si Pedro Castillo va al Ministerio Público o si la fiscal acude a Palacio

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, afirmó que aún no se define el procedimiento legal que seguirá respecto a las citaciones para que el jefe de Estado declare ante la Fiscalía de la Nación, las cuales están programadas para el próximo 4 y 9 de agosto, esto en el marco de las investigaciones por los casos ascensos Fuerzas Armadas y encubrimiento.

“Todavía no hemos definido cuál va a ser el procedimiento legal que vamos a seguir para la toma de sus declaraciones indagatorias. Recuerden que se ha previsto declaraciones en el caso ascensos Fuerzas Armadas y caso encubrimiento“, declaró el letrado ante la prensa.

En ese sentido, precisó que aún se está por determinar si el mandatario acudirá al Ministerio público o si, por el contrario, la fiscal se dirigirá a Palacio de Gobierno.

“Lo que está por definirse es si es que el presidente, como se hizo en el caso Tarata con el fiscal Pablo Sánchez Velarde, se dirige, acude a Palacio, o si más bien la fiscal de la Nación, en garantía de lo que establece la ley, viene hacia Palacio”, precisó.

Al ser consultado sobre la intención de realizar cambios en el equipo especial de la Policía Nacional, conformado por la fiscal superior Marita Barreto para la lucha contra la corrupción de funcionarios públicos, señaló que esta decisión no es competencia del Ministerio Público y que no puede decidir sobre ello.

“No puede ser que un fiscal defina quienes son los miembros de un equipo especial policial, eso no le compete al Ministerio Público. El MP investiga, pero no decide qué policía conforma tal equipo. (…) La entrega voluntaria de Bruno Pacheco reafirma y prueba que no ha tenido protección presidencial”, enfatizó.

