Benji Espinoza: “El derecho penal moderno es de acto no de autor”

El abogado Benji Espinoza, defensa legal del presidente Castillo y de la primera dama Lilia Paredes, utilizó sus redes sociales para señalar que el “derecho penal moderno es de acto, no de autor”. En ese sentido, indicó no se pueden aceptar las “tipificaciones abusivas que crean imágenes de culpabilidad”.

El derecho penal moderno es de acto, no de autor. Son inadmisibles las tipificaciones abusivas que crean imágenes de culpabilidad. — Benji Espinoza Ramos (@BenjiEspinozaR) August 22, 2022

Por su parte, la fiscal de la Nación, Patricia Barreto, señaló que el Ministerio Público investiga los hechos y no a personas, luego de que el jefe de Estado, Castillo Terrones, señalara que la Fiscalía “estaría formando parte de un complot para desestabilizar el Gobierno”.

“El Ministerio Público no es un ente político, es un ente jurídico, es un organismo constitucionalmente autónomo. Nuestra función principal es perseguir el delito, descubrir la verdad. ¿Por qué no nos dejan desarrollar nuestra función? (…) Nosotros no somos ni de derecha ni de izquierda ni del centro. Nosotros estamos investigando hechos, no estamos persiguiendo personas”, declaró en entrevista con el programa ‘Panorama’.

En otro momento, el abogado Espinoza también consideró en la actualidad el delito de organización criminal es “el nuevo cajón de sastre del derecho penal” ante las indagaciones que realizan las autoridades a Lilia Paredes por presuntos actos de corrupción.

“El delito de organización criminal se ha convertido en el nuevo cajón de sastre del derecho penal”, publicó el abogado Espinoza en su cuenta oficial de Twitter.

