Benji Espinoza, defensa del presidente Castillo: “Yenifer Paredes debe colaborar con la investigación”

La defensa del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, señaló que Yenifer Paredes, hermana de la primera dama, Lilia Paredes, debió presentarse ante la Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación se le sigue, tras la difusión de un video en el que fue captada ofreciendo obras saneamiento.

Desde los exteriores de Palacio de Gobierno, opinó que la pariente del presidente Pedro Castillo debe acudir al llamado del Ministerio Público siempre que sea debida y válidamente notificada.

“No conozco los motivos (de la inasistencia de Yenifer Paredes), pero ella debe colaborar con la investigación. Tiene además que ser bien notificada. Eso es lo primero que tiene que establecerse. Una notificación válida y certera como parte del debido proceso. Luego de eso rendirá su declaración con la defensa que tenga”, comentó a la prensa.

Por otro lado, cuestionó la decisión del Poder Judicial de revocar la prisión preventiva a Zamir Villaverde, pues no considera que el empresario sea un colaborar eficaz del Ministerio Público y que pueda beneficiarse de ello, ya que primero se debería corroborar todas sus declaraciones en contra del mandatario.

“Es importante establecer dos cosas. Su propio abogado Julio Rodríguez ha señalado que al día de hoy el señor Zamir Villaverde no es colaborador eficaz. Él está aspirando, pero finalmente puede, como no puede serlo, porque si no se corroboran todos sus dichos, sus señalamientos, no será (colaborador eficaz)”, dijo.

Asimismo, desvirtuó el testimonio que indica que el exministro Juan Silva le haya entregado S/ 50.000 de los S/ 100.000 al jefe de Estado como beneficio por la adjudicación de la obra Puente Tarata III (San Martín).

“Sobre el testimonio, no hay una prueba directa y concreta que vincule al presidente de la República. No es que al señor Zamir Villaverde le conste de manera directa y personal que el presidente de la República le ha pedido dinero, que ha solicitado dinero o que ha sido beneficiario de un celular”, manifestó.

