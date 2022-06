Benji Espinoza: Declaración de Pedro Castillo “se anula” si el PJ aprueba la tutela de derechos

El abogado del presidente Pedro Castillo, Benji Espinoza, en entrevista con Exitosa, se pronunció luego de que el jefe de Estado acudió a responder ante la Fiscalía sobre la indagación preliminar en su contra por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada; y afirmó que si el Poder Judicial (PJ) aprueba la tutela de derechos, la declaración de hoy se anularía.

“(La declaración de casi cuatro horas) se anula, se deja sin efecto. Eso es lo que corresponde porque en el derecho, aquello que se declara nulo es como si nunca hubiese existido. Eso lo reconocen los artículos 150 y 154 del Código Procesal Penal”, explicó Espinoza.

Además, precisó que el mandatario cumplió con su labor frente al Ministerio Público mientras el PJ resuelve dicho pedido.

“Mientras la investigación continúa, porque el Poder Judicial todavía no se pronuncia, hay que cumplir con los mandatos y hay que colaborar con las investigaciones, aún cuando no estemos de acuerdo”, manifestó.

De igual manera, Espinoza señaló que la Fiscalía “cree que hay indicios” así como también “cree que puede violar la Constitución e incorporar en una investigación al presidente”. Sin embargo, dijo estar convencido de que el PJ se dará cuenta que esta entidad “solo ha mostrado coyuntura e indicios”, lo cual “no se puede permitir”.

“Nadie está obligado a probar la inocencia, pero también es cierto que parte de la estrategia puede ser probar que la persona es inocente […] En el escenario que la investigación todavía continúe, mientras los recursos judiciales para anular no se resuelvan, evidentemente tengan la seguridad, la absoluta certeza, de que vamos a ese medio de defensa para poder aclarar lo que parece confuso“, agregó.

El letrado también se refirió a los presuntos hechos de corrupción en los que están involucradas personas cercanas al presidente Castillo y reiteró que, en el ámbito de las investigaciones y el proceso penal, las responsabilidades penales se juzgan individualmente y cada persona debe responder por sus acciones.

Por otro lado, se refirió a la Comisión de Fiscalización del Congreso y criticó que este grupo de trabajo haya cambiado la condición del presidente de la República de testigo a investigado luego de que Castillo Terrones no asistió a las citas que le programaron.

“Como la Comisión de Fiscalización no ha querido mandar el pliego interrogatorio luego dicen ‘como no ha venido el presidente, entonces le cambiamos el estatus de testigo a investigado’ pero eso es inadmisible, no podemos cambiar los estatus de las personas porque no van a declarar“, criticó Benji Espinoza.

