Benji Espinoza, abogado de Pedro Castillo: “El presidente no se puede prestar a un circo”

El abogado Benji Espinoza, defensa del presidente Pedro Castillo, reiteró que el mandatario no declarará ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, debido a que dicho grupo de trabajo no cumple con el debido proceso.

“Todos tenemos derecho al debido proceso y el debido proceso es un conjunto de derechos, entre ellos está el derecho de que si investigan como órgano debe ser imparcial, el derecho a que la investigación sea objetiva, que no esté teñida de subjetividad, el derecho a recibir toda la información que dices tener contra mí. Eso no se ha cumplido en el caso del presidente de la República”, declaró el abogado Espinoza.

Asimismo, indicó que la comisión que lidera el congresista Héctor Ventura es “incompetente” para investigar al jefe de Estado, Castillo Terrones.

También puedes leer: Héctor Ventura criticó a Pedro Castillo por no recibir a la Comisión de Fiscalización: “Es un desaire para todo el país”

En ese sentido, recordó que el mandatario informó que dará su declaración en el marco de “la colaboración reciproca entre los poderes del Estado”, pero al aparecer “determinados eventos” que determinan que dicha agrupación “no está actuando en el marco del debido proceso”, el jefe de Estado decidió no recibir a los miembros de la comisión en Palacio de Gobierno.

“El presidente de la Comisión de Fiscalización dice que no solo hay dichos sino pruebas contra el presidente, esto es inadmisible (…) Se dice que hoy pretenden tomarle la declaración al presidente pero que el miércoles ya presentará su informe final. Claramente el informe ya está hecho. La declaración del presidente es solo para decir que se le escucho y se respetó el debido proceso”, señaló.

“Se le pide a la comisión que se le haga llegar todas las declaraciones que puedan sindicar, señalar, sospechar, pero responden ‘que vengan sus abogados’. El órgano que está investigando al presidente no le da las facilidades. Debe de entregar la información y no lo hizo. Todos esos elementos hacen establecer que no hay debido proceso y que el presidente no se puede prestar a un circo”, añadió.

Más información: