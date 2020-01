Bengoechea tiene su ‘pico y placa’ contra jugadores de Alianza Lima

El tema de la disciplina en Alianza Lima volvió a ser tocado por el técnico Pablo Bengoechea, quien hizo una curiosa comparación al ser consultado sobre este aspecto. “El que está dentro de las normas sigue en la institución, el que no las sigue queda fuera. Es como el ‘pico y placa’, si hoy es martes y andas por las avenidas que no puedes circular te van a multar, esto es lo mismo. Yo tengo que defender al equipo no a un jugador”, comentó el estratega charrúa para ESPN.

Además, el técnico uruguayo dijo: “A todos los futbolistas los conozco, me conocen y saben mi forma de ser y esperemos no tener ninguna dificultad fuera de la cancha. Por ahora las cosas las tenemos claras. Yo ya les dije que no sacó a ningún futbolista, el futbolista se saca solo”, expresó.

Además, Bengoechea ratificó su cariño por el club victoriano y el Perú: “Sentimentalmente Alianza ha pasado a ser muy importante en mi vida. Igual el Perú al que considero mi segunda patria por trabajo. Era España pero hoy es Perú, un país al que aprendí a querer y al cual le estoy muy agradecido”.

Para finalizar, el estratega se refirió al inició de la Liga 1. “El plantel está ansioso, con ganas de que llegue el viernes pero esperemos que esa ansiedad no nos perjudique. Obvio que es buenísimo empezar ganando pero no sabemos lo que va a pasar, lo vamos a intentar por todos los medios”, dijo el estratega.

Butrón se refirió a su titularidad

Leao Butrón señaló que no le preocupa si será titular o no esta temporada. “El dolor de cabeza lo tendrá Pablo (Bengoechea). En este último año quiero gozar el día a día, desde dónde me toque tratar de hacerlo y eso no me preocupa. El deseo siempre es jugar”, dijo el guardameta.

Kevin Quevedo no quiere descuidar su estado físico. Delantero comenzó a entrenar por su cuenta

Kevin Quevedo no llegó a un acuerdo económico con Alianza Lima y actualmente su futuro es incierto. Hace algunos días el atacante propuso renovar su contrato solo por tres meses con opción a seis más si no llegaba una oferta del extranjero. Sin embargo, la dirigencia blanquiazul buscaba beneficiarse a largo plazo con un convenio de tres años ante una posible venta.

Por el momento, Kevin Quevedo comenzó a entrenar por su cuenta. Esto se puede apreciar por un video que subió a su cuenta de Instagram, donde se le observa trabajando al lado de Gonzalo Sánchez, delantero de Alianza Lima, mientras define su futuro.

Trascendió que el club Ulsan Hyundai F.C., equipo de la Primera División de Corea del Sur, está interesado en el atacante y pagarían un millón de dólares, aunque su padre quien es su representante, espera concretar en los próximos días las ofertas que tendría de algunos clubes de México y Brasil.

Como se recuerda, Kevin Quevedo fue el goleador de Alianza Lima la temporada pasada con 17 tantos. Su gran actuación le sirvió para ser convocado a la selección mayor de Perú y debutar ante Brasil. Posteriormente fue llamado a la Sub-23, aunque a comienzos de este mes fue separado por el técnico Nolberto Solano por motivos disciplinarios.