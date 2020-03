Bengoechea: “Soy hincha de Alianza y por eso me voy, el equipo necesita otro técnico”

La última palabra. Pablo Bengoechea brindó una conferencia de prensa en el Estadio Alejandro Villanueva para explicar las razones de su salida. Recordemos que el estratega uruguayo comunicó la decisión de renunciar tras el clásico del fútbol peruano donde Alianza Lima cayó en el Monumental 2-0 ante Universitario de Deportes.

El técnico explicó que toma la decisión de retirarse porque siente que la idea y su forma de pensar ya no van en sintonía con el actual plantel.

“Siento que me discurso cae en un lugar hueco, se me escucha pero no se me hace caso, por lo tanto prefiero dar un paso al costado. Si sigo acá no soy yo, la fotocopia no me gusta, me gusta el original”, comentó el DT campeón con Alianza Lima en 2017.

Asimismo, contó todo lo que vivió en el club, en Lima y en el Perú, ya que el estratega viene radicando en el país (con unos meses en medio) desde el 2010. Y justamente por eso, fue sentimentalmente tomar esa decisión.

“Ha sido a difícil tomar esta decisión porque viví muy a gusto aquí en Lima, pero ya no tengo fuerzas para darle a la institución todo lo que el club me dio. Agradezco mucho a Perú, a Lima, y a Alianza porque me hizo vivir extraordinarios momentos”.

Nunca al frente

Bengoechea confirmó que no tendría problemas en dirigir a otro equipo en el Perú, sin embargo, no jugaría un clásico contra Alianza Lima. Se estaría refiriendo a que no podría entrenar en Universitario de Deportes.

“En Perú el clásico es Universitario versus Alianza Lima, yo quiero decir que podría dirigir aquí, pero nunca en un clásico ante Alianza”.