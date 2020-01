Bengoechea sobre refuerzos: “Me gustaría traer a Messi, pero se nos hizo difícil”

A días de que inicie el torneo peruano, Alianza Lima aún no cierra el tema de contrataciones. Por ello, el estratega del equipo, Pablo Bengoechea, tiene la esperanza de que el volante colombiano, Macnelly Torres, llegue a La Victoria y se una al plantel íntimo para la presente temporada.

“Macnelly Torres, en su momento, era de esos jugadores que había pocos como él. Me tocó enfrentarlo en 2009 cuando estaba en la Universidad de Chile y él en Colo Colo y el clásico que nos tocó jugar, dio clase. Hace más de 10 años. Luego lo vi en América y son de esos futbolistas que llaman la atención”, indicó el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

Luego, el ‘Profe’ ironizó sobre el tema de refuerzos y bromeó con la llegada de un crack de talla mundial. “Hay otros futbolistas que no están o no sé si en ese nivel (de Macnelly Torres), pero que son de esas características. Luego hay que ver a quién podemos contratar. También es un tema de números. A mí me gustaría traer a Messi, pero se nos hizo difícil”, bromeó Bengoechea.

Cabe precisar que este miércoles, el cuadro íntimo presentará la totalidad de su plantel ante su hinchada, en lo que será la ‘Noche blanquiazul”. Luego, el domingo, debutará en la Liga 1 2020, ante Alianza Universidad.