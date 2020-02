Bengoechea quiere triunfo de Alianza en Trujillo

Es conocido que Pablo Bengoechea es muy amigo del actual técnico de Universitario, Gregorio Pérez, al cual considera como un padre futbolístico, pero en la primera fecha del Apertura ambos vivieron historias opuestas, pues mientras Alianza Lima perdió en Matute, el cuadro crema ganó en Arequipa a Melgar.

Es por esa razón que se le consultó a Bengoechea si había llamado a su colega para felicitarlo por el triunfo y el DT respondió: “Somos rivales profesionalmente. El día que nos encontremos vamos a compartir como siempre. Pero Gregorio (Pérez) tiene su trabajo y yo tengo el mío”, expresó el estratega íntimo.

“Lo que pasa que aquí el bien de uno, va ser el mal de otro deportivamente. Yo quiere que me vaya bien a mí y a Alianza, todo lo demás es otra historia”, añadió. “Pienso en Alianza, no me importan los demás. Si bien Gregorio es mi amigo y lo vamos a ser toda la vida. Los resultados de ellos son resultados de ellos (Universitario)”, comentó el charrúa.

Por otro lado, el técnico aliancista respondió los elogios de Jefferson Farfán a su trabajo. “Siento agradecimiento y orgullo que un jugador de esa calidad me elogie. Él es un hincha de Alianza y si a él le gusta bienvenido sea. Le estoy muy agradecido por los momentos que compartimos en la selección”, afirmó Bengoechea.

Sobre la derrota ante Alianza Universidad, comentó: “No hay duda que arrancamos el campeonato como no queríamos, el resultado fue muy adverso para lo que teníamos en mente”, finalizó.

El debut del ‘Mudo’

Alberto Rodríguez debutará oficialmente con la camiseta de Alianza Lima en la tercera fecha del Torneo Apertura. “Jugará ante Atlético Grau de titular”, reveló Bengoechea.

Beto da Silva llega a Matute: Delantero confirmó que solo falta la firma con los íntimos

Beto da Silva se encuentra muy ilusionado con su llegada a Alianza Lima, donde espera volver a tener continuidad para regresar a la selección nacional. “Todavía falta la firma del contrato, se están poniendo de acuerdo en algunos temas mis representantes y la dirigencia. Estoy con mucha ilusión de impulsar mi carrera y tener la posibilidad de poder volver a la selección”, señaló el atacante a Las Voces del Fútbol.

“Conversé por teléfono con Bengoechea y me demostró su gran interés. Yo le agradecí por la confianza y le dije que estoy muy ilusionado con esta oportunidad. El grupo es de mucha calidad y me ilusiona eso. Alianza tiene un proyecto muy ambicioso y la idea es hacer una gran Copa Libertadores y ganar el torneo local. Queremos que la gente se sienta identificada y siga apoyando al equipo como lo hace”, agregó el atacante de 23 años.

Asimismo, Da Silva dijo: “Tuve altos y bajos, muchas lesiones que ya quedaron en el pasado. Ahora se viene una etapa muy linda y tengo toda la ambición. Necesito sumar minutos y protagonismo para desarrollar mi fútbol y demostrar mi capacidad. Esto es un paso adelante en mi carrera, quiero triunfar en el fútbol”, finalizó el exjugador del Deportivo La Coruña de España.