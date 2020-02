Bengoechea: “Alianza Lima debe apuntar a ser un club poderoso”

El técnico de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, manifestó los objetivos que debe tener su club a largo plazo. “Hay que apuntar a ser un River, Boca, Palmeiras, Internacional, tener sueldos millonarios y también formar a futbolistas, para que un jugador de 15 años pueda descansar bien, entrenar bien, etc. La institución no es solo el campeonato 2020. En 2017 había un presupuesto justo. No había lugar de entrenamiento. Ahora el club creció deportivamente″, declaró el técnico uruguayo.

Por otro lado, el estratega reveló los detalles de la llegada de Beto da Silva. “Hablé con Beto la semana pasada, cuando el acuerdo prácticamente ya estaba hecho. Ya está pasando los exámenes médicos. La otra semana ya se presenta a los entrenamientos”.

Para el partido de mañana a las 5:15 p.m. ante Mannucci en Trujillo, los blanquiazules presentarán el siguiente equipo: Steven Rivadeneyra; Kluiverth Aguilar, Carlos Beltrán, Rubert Quijada, Francisco Duclós, Alexi Gómez; Josepmir Ballón, Carlos Ascues, Jean Deza; Joazhiño Arroé y Adrián Balboa.