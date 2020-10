Benavides: “Ley que repone a 14 mil profesores cesados atenta contra la educación”

La controvertida ley aprobada por el Congreso el último jueves, que permite la reincorporación de 14 mil profesores cesados por no tener título profesional, es un atentado directo contra la mejora de la educación en el país, afirmó ayer el ministro del sector, Martín Benavides.



“Estamos ante un intento de vulnerar una de las dos reformas educativas que han sido parte de los dos gobiernos. Son reformas de largo plazo, la reforma universitaria y la reforma de la Carrera Pública Magisterial. Es una iniciativa que atenta directamente contra la mejora de la educación peruana”, remarcó.

Estos profesores fueron cesados por no tener título y por no presentarse a rendir los exámenes de evaluación, o simplemente no fueron aprobados. En ambos casos, se pusieron al margen de la reforma de la carrera magisterial y por eso fueron separadas, hasta el jueves, en que el Congreso los repuso.

El Dato: El primer ministro Walter Martos también rechazó la ley de reposición de profesores, aprobada el jueves 8 mientras se disputaba el partido Perú-Paraguay, por 107 votos a favor, solo 8 en contra y 3 abstenciones. Beneficia a los profesores que fueron jalados o no se presentaron el examen de evaluación que se realizó en el 2014. Martos calificó esta ley como un retroceso para la educación.

Benavides indicó que por ser una ley contraria a la educación, solicitará en el Consejo de Ministros que el Ejecutivo la observe y, si el Congreso insiste en el despropósito, no descartó acudir hasta el Tribunal Constitucional (TC).

“Esperamos que el Congreso piense más en el impacto de la norma y no insista, pero de insistir estamos preparados para ir al TC. Acá tenemos que defender el interés general y el interés superior, de los docentes, que han apostado por la carrera magisterial como de los estudiantes, que son la finalidad de todas las reformas”, indicó.

El ministro de Educación advirtió que el rechazo del Ejecutivo a la reciente ley no vulnera ningún derecho de los profesores cesados, quienes no se ciñeron a los cambios en el magisterio y, peor aún, no aprobaron o rechazaron presentarse al examen excepcional en el 2014, por tanto se pusieron al margen de las normas establecidas para elevar la calidad de la enseñanza escolar.

Precisó además que los concursos públicos, en el caso del magisterio, son la mejor manera de evaluar la calidad y el mérito de los profesores dentro del proceso de enseñanza.