Belaunde: “Se le ha permitido a Odebrecht que lleve su patrimonio a Brasil”

El excongresista Víctor Andrés García Belaunde se refirió a los avances del Equipo Especial Lava Jato y señaló que el trabajo de los fiscales es direccionado por la empresa Odebrecht que solo busca salvar su patrimonio y llevarlo a su matriz que se encuentra en Brasil.

“Odebrecht tiene la investigación por el mango. El trato ha sido poco equitativo y los ha favorecido mucho a ellos, muy poco o nada al Perú. Y se han llevado su plata todavía, y aún tienen empresas en el país al igual que patrimonio, y la información que se conoce no ha sido relevante. La información importante ha venido de otros países como Ecuador. La información que han dado los directivos de Odebrecht ha sido sesgada”, señaló a diario Exitosa.

En ese sentido, cuestionó que el Ministerio Público le haya dado tantos beneficios con el acuerdo de colaboración eficaz. Agregó que nada garantiza que paguen la reparación civil al Estado peruano que asciende a más de 600 millones de soles.

“Apoyo los acuerdos de colaboración eficaz, pero este acuerdo no se conoce pese a que ha sido homologado. ¿Quizás es peor de lo que pensamos? Odebrecht no busca salvar su patrimonio, ya lo está salvando y se está llevando esa plata a Brasil. Hace poco se le permitió que se le paguen los 524 millones de soles por Chaglla con autorización de la Fiscalía. El verdadero interés de Odebrecht es evitar que en Brasil cierre el quiebre, ya no le interesa el Perú porque ya consiguieron todo lo que querían”, dijo.

Asimismo, García Belaunde, quien integró la Comisión Lava Jato del Congreso disuelto, sostuvo que Jorge Barata, jefe de Odebrecht en Perú, así como otros dirigentes brindan información direccionada y a cuentagotas para que los fiscales peruanos se estanquen en procesos judiciales solo con algunos políticos.

“Ningún miembro de Odebrecht ha sido embargado o detenido en el Perú y además tiene deudas con la Sunat de casi 1000 millones de soles y Cofide que parece que no van a pagar. Se le ha dado un trato de caballeros a una empresa y empresarios delincuentes”, enfatizó.