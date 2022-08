Beder Camacho tras declaraciones de Bruno Pacheco: “Yo nunca voy a pasar a la clandestinidad”

En entrevista con Exitosa, el subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, indicó que “nunca pasaría a la clandestinidad” en un marco de acusaciones de presunto encubrimiento hacia el exsecretario Bruno Pacheco, y por el cual fue citado el día de ayer, 4 de agosto, a la Fiscalía.

Durante el diálogo con Nicolás Lucar, Camacho alegó no tener miedo las investigaciones que pueda realizar el Ministerio Público, pues “no ha cometido ningún delito”, siendo lo expresado un grupo de “psicosociales”, según su percepción.

“Yo nunca voy a pasar a la clandestinidad, estoy apto. Si ayer se realizaban las diligencias fiscales, hubiera entregado mi celular, no tengo miedo a que me investiguen, no he hecho nada, no he cometido ningún delito. Es una investigación en reserva, lo que están saliendo son dichos psicosociales”, declaró.

“El día que se lea la carpeta se sabrá que ha declarado el señor Bruno Pacheco. Yo estoy con la tranquilidad, voy a mi trabajo, estoy haciendo mi vida normal y voy a seguir haciéndola con la tranquilidad del caso. Si el Ministerio Público solicita la detención preliminar, yo no necesito que vengan a mi casa, yo me presentaré. No le tengo miedo, porque yo sé la verdad y soy inocente”, añadió.

Cabe recordar que Camacho, saliendo de la sede de la Fiscalía de la Nación, manifestó del mismo modo que no intervino de ningún modo en la fuga de Pacheco y que no recibió ninguna orden del presidente de la República, Pedro Castillo, para obstruir a la justicia.

