Beder Camacho: Ratifiqué la denuncia por amenazas de muerte

El exsubsecretario general del Despacho Presidencial, Beder Camacho, acudió a la Fiscalía a declarar acerca de las amenazas de muertes que recibe por haber sido parte del Ejecutivo y conocer las actividades, comportamientos y actitudes que tuvieron las autoridades durante su permanencia en el cargo público que asumió.

Asimismo, informó que “ha ratificado la denuncia de amenaza de muerte” y que ha pedido garantías para su vida y la de su familia a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Hemos venido a declarar a la Fiscalía. Se ha dicho y se ha contestado todas las preguntas y se ha ratificado la denuncia de amenaza de muerte que he sufrido y he solicitado a la fiscal de la Nación se me brinde la protección del caso”, declaró Beder Camacho ante la prensa.

Además, se manifestó acerca de sus visitas a las embajadas de Venezuela y México, donde habría solicitado asilo para el entorno del presidente de la República, Pedro Castillo. En esa línea, indicó que es “un tema reservado”, debido a que se están realizando las indagaciones del caso.

“Mi lealtad es a mi familia y a mi país”, añadió.

Como se recuerda, el pasado 17 de octubre, Camacho informó que recibió amenazas de muertes y responsabilizó al jefe de Estado, Castillo Terrones, e investigados por pertenecer a una presunta organización criminal ante posibles atentados contra su integridad física.

“Como cualquier ciudadano de a pie, no tengo una seguridad. He recibido amenazas [de muerte] en la semana pasada, recibí una llamada antes […]. Si me pasa algo, ya ustedes sabrán de donde viene esa amenaza, o de donde ha salido ese atentado […]. Hago responsable a los miembros de la organización a la cual se está investigando sobre esta amenaza que he recibido“, declaró en nuestro medio.

