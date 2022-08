Beder Camacho: “No soy colaborador eficaz ni pienso serlo. No he cometido ningún delito”

En entrevista con Exitosa, el subsecretario general de Palacio de Gobierno, Beder Camacho, negó tajantemente ser colaborador eficaz y recalcó que no ha cometido ningún delito.

También te puede interesar: Benji Espinoza: “El Congreso está imponiendo un impedimento de salida de país de facto contra el presidente”

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos Claro’, Camacho expresó “busquemos el enfoque y lo digo tajantemente, no soy colaborador, no pienso ser colaborador eficaz, yo no he cometido ningún delito, para ser colaborador eficaz uno tiene que reconocer el delito“.

Por otro lado, sostuvo que el día de ayer llamó a un comunicador social para aclarar las noticias falsas donde presuntamente aseguran tener información de que es colaborador.

“Ayer cuando el comunicador social emite una noticia falsa, lo he llamado anteayer y ayer, es mentira que se han estado comunicando conmigo el día de ayer, el que se comunicó conmigo fue el productor del programa de Beto Ortiz y tengo acá los Whatsapp que me han enviado“, indicó.

“Yo solo lo llamé para aclarar en su programa donde la pega de brabucón y dice que tiene información de que Beder Camacho es colaborador”, añadió.

Por otro lado, el día de ayer, Beder Camacho se presentó ante la Fiscalía de la Nación para brindar su testimonio en una citación que estaba programada para las 9:30 a.m.

“Vengo caminando solo, tranquilo, voy a decir mi verdad, mi inocencia. Que yo no he hecho nada, no he intervenido en nada y que el presidente de la República a mí no me ha ordenado nada para obstruir a la justicia”, declaró ante la prensa antes de ingresar al Ministerio Público.

También te puede interesar: María del Carmen Alva lamenta fallecimiento de Diego Bertie: “Los artistas son parte de la vida de los peruanos”

Más noticias en Exitosa: